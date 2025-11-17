Maui Land Pineapple veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Maui Land Pineapple hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at