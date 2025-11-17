|
Mauria Udyog vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mauria Udyog präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,350 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Milliarden INR – ein Plus von 39,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mauria Udyog 989,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
