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10.08.2026 06:31:29
Mauria Udyog: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Mauria Udyog lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 1,09 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,34 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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