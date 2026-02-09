Maven Wireless Sweden Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Maven Wireless Sweden Registered hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,98 Prozent auf 29,8 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Maven Wireless Sweden Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 183,00 Millionen SEK im Vergleich zu 188,79 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at