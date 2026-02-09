|
09.02.2026 06:31:29
Maven Wireless Sweden Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Maven Wireless Sweden Registered hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,98 Prozent auf 29,8 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Maven Wireless Sweden Registered im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 183,00 Millionen SEK im Vergleich zu 188,79 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!