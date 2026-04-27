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27.04.2026 06:31:29
Maven Wireless Sweden Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Maven Wireless Sweden Registered hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Maven Wireless Sweden Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,9 Millionen SEK im Vergleich zu 48,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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