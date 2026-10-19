Maven Wireless Sweden Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Maven Wireless Sweden Registered veröffentlichte am 16.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Beim Umsatz wurden 41,9 Millionen SEK gegenüber 31,4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at