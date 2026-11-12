Maverick Energy Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Maverick Energy Group hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Umsatzseitig standen 0,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maverick Energy Group 0,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at