Maverick Gold and Silver präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maverick Gold and Silver präsentierte am 29.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,270 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,140 CAD. Im Vorjahr waren -0,770 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at