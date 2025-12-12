|
12.12.2025 06:31:28
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret hat am 10.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 TRY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,14 Prozent auf 12,16 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,27 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!