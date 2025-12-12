Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret hat am 10.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 TRY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,930 TRY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,14 Prozent auf 12,16 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,27 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at