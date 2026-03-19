Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret hat am 17.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.01.2026 endete.

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,380 TRY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,15 Milliarden TRY im Vergleich zu 11,45 Milliarden TRY im Vorjahresquartal.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,89 TRY beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,43 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 47,73 Milliarden TRY, während im Vorjahr 38,52 Milliarden TRY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at