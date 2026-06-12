Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret lud am 09.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 TRY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,70 Milliarden TRY im Vergleich zu 9,78 Milliarden TRY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at