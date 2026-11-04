Mavi Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Mavi Industries hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Mavi Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at