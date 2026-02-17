Mavi Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mavi Industries hat am 14.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mavi Industries ein EPS von -0,020 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at