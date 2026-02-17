Mawana Sugars: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mawana Sugars hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mawana Sugars 18,54 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,67 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mawana Sugars einen Umsatz von 3,34 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at