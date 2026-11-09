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09.11.2026 06:31:29
Mawana Sugars hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Mawana Sugars stellte am 07.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,79 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -4,120 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,09 Prozent zurück. Hier wurden 3,86 Milliarden INR gegenüber 4,29 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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