Mawana Sugars informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mawana Sugars hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,90 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mawana Sugars ein Ergebnis je Aktie von -3,460 INR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 4,16 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at