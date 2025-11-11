Mawana Sugars präsentierte Quartalsergebnisse

Mawana Sugars lud am 08.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,12 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mawana Sugars ein EPS von -5,160 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 4,29 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mawana Sugars 3,83 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at