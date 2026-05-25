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25.05.2026 06:31:29
Mawana Sugars vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mawana Sugars gab am 23.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,06 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mawana Sugars ein EPS von 15,77 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,20 Prozent auf 3,74 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,48 INR, nach 27,97 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Mawana Sugars im vergangenen Geschäftsjahr 15,71 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mawana Sugars 14,46 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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