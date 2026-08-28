Mawson Gold: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mawson Gold hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 AUD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Mawson Gold ein EPS von -0,020 AUD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 AUD. Im Vorjahr waren -0,070 AUD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at