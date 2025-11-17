|
Mawson Infrastructure Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mawson Infrastructure Group lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,01 USD. Im letzten Jahr hatte Mawson Infrastructure Group einen Gewinn von -0,660 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 12,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
