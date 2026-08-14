Mawson Infrastructure Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mawson Infrastructure Group hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,33 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8,000 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 35,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,5 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,2 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at