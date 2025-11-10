MAX Automation SE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MAX Automation SE hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat MAX Automation SE im vergangenen Quartal 91,9 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MAX Automation SE 84,9 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at