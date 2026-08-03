MAX Automation SE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MAX Automation SE hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat MAX Automation SE 83,9 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 84,9 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at