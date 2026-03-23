MAX Automation SE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

MAX Automation SE hat am 20.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

MAX Automation SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 EUR je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 88,3 Millionen EUR, gegenüber 92,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,00 Prozent präsentiert.

MAX Automation SE vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 366,00 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 334,54 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at