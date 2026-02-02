MAX hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MAX lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 80,25 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MAX 78,58 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,64 Milliarden JPY – ein Plus von 6,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MAX 24,13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at