Max Healthcare Institute: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Max Healthcare Institute hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,05 INR, nach 2,90 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,35 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at