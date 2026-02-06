Max Healthcare Institute verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Max Healthcare Institute hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 3,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Max Healthcare Institute 2,46 INR je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,66 Prozent auf 20,68 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18,68 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at