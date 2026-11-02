Max Healthcare Institute vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Max Healthcare Institute hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,05 INR erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,31 Prozent auf 25,69 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at