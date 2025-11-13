Max India Dematerialised präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Max India Dematerialised hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,26 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 97,99 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 133,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at