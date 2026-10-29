Max India Dematerialised: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Max India Dematerialised lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,33 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,120 INR je Aktie erzielt worden.

Max India Dematerialised hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 116,05 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 97,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at