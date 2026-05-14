Max India Dematerialised stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Max India Dematerialised hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Max India Dematerialised hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,41 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,910 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 108,05 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 12,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,45 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 0,37 Prozent auf 476,96 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Max India Dematerialised 478,72 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at