Max India Dematerialised vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Max India Dematerialised äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,07 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,62 INR je Aktie erzielt worden.

Max India Dematerialised hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 142,67 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 59,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 89,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at