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02.09.2026 06:31:29
Max Power Mining stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Max Power Mining lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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