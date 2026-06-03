Max Power Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Max Power Mining stellte am 01.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Max Power Mining vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at