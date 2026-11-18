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18.11.2026 06:31:28
Max Stock informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Max Stock äußerte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,54 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Max Stock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 ILS in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,86 Prozent auf 470,4 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 399,1 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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