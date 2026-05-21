Max Stock mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Max Stock hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,33 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 401,0 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 18,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 339,1 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at