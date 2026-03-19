Max Stock: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Max Stock lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,22 ILS. Im letzten Jahr hatte Max Stock einen Gewinn von 0,180 ILS je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,48 Prozent auf 352,6 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 328,1 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,890 ILS beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,780 ILS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,43 Milliarden ILS gegenüber 1,33 Milliarden ILS im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at