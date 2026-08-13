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13.08.2026 06:31:29
Max Stock vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Max Stock ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Max Stock die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0,170 ILS je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 379,0 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 336,3 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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