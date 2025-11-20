Max Stock zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Max Stock äußerte sich am 19.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 ILS gegenüber 0,220 ILS im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 399,1 Millionen ILS gegenüber 373,1 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at