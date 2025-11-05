Max Ventures and Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Max Ventures and Industries präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 INR. Im Vorjahresviertel hatte Max Ventures and Industries -0,090 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Max Ventures and Industries im vergangenen Quartal 746,4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Max Ventures and Industries 527,8 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at