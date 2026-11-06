Max Ventures and Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Max Ventures and Industries ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Max Ventures and Industries die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,490 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 746,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 793,3 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at