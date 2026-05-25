Max Ventures and Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Max Ventures and Industries stellte am 22.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Max Ventures and Industries ein EPS von 0,900 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 705,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 773,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,970 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,70 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 84,94 Prozent auf 2,97 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,60 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at