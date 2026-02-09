|
Max Ventures and Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Max Ventures and Industries hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Max Ventures and Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 714,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 718,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
