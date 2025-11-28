Maxcom Spolka Akcyjna Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Maxcom Spolka Akcyjna Bearer hat sich am 27.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,11 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maxcom Spolka Akcyjna Bearer 0,100 PLN je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Maxcom Spolka Akcyjna Bearer mit einem Umsatz von insgesamt 23,8 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,2 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 12,27 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at