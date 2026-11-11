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11.11.2026 06:31:29
MaxCyte: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MaxCyte präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 GBP je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 GBP je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,6 Millionen GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MaxCyte einen Umsatz von 5,1 Millionen GBP eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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