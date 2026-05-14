MaxCyte: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MaxCyte hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 GBP gegenüber -0,080 GBP im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MaxCyte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,2 Millionen GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,3 Millionen GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at