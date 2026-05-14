|
14.05.2026 06:31:29
MaxCyte: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
MaxCyte hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 GBP gegenüber -0,080 GBP im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MaxCyte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,2 Millionen GBP. Im Vorjahresviertel waren 8,3 Millionen GBP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!