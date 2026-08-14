MaxCyte gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

MaxCyte hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 GBP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MaxCyte ein EPS von -0,090 GBP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,4 Millionen GBP – das entspricht einem Abschlag von 14,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,4 Millionen GBP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at