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11.11.2026 06:31:29
MaxCyte hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
MaxCyte hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,05 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat MaxCyte im vergangenen Quartal 10,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MaxCyte 6,8 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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