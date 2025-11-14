MaxCyte hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MaxCyte hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 GBP gegenüber -0,080 GBP im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat MaxCyte 5,1 Millionen GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,3 Millionen GBP umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at