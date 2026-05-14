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14.05.2026 06:31:29
MaxCyte hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
MaxCyte hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
MaxCyte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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